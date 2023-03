“A Putin bisogna concedere qualcosa. E il Pd ora si affranchi dalla linea di Biden”. Parla Scotto (Di giovedì 2 marzo 2023) L’equivoco è ciò che sta al fondo della tensione: “Che discutere alla pari con Washington sia un voler uscire dalla Nato, che il pacifismo sia una forma di filoPutinismo”. Insomma ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 2 marzo 2023) L’equivoco è ciò che sta al fondo della tensione: “Che discutere alla pari con Washington sia un voler uscireNato, che il pacifismo sia una forma di filoismo”. Insomma ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Parsi: “Bisogna spiegare ai russi che per quanta forza e violenza impiegheranno, e per quanti crimini possano comme… - CardelliAc : RT @UApax4UA: 8. f. La resistenza Ukraina è prova della volontà di attaccare Putin; non è andata bene, secondo Putin, ma la nostra prepar… - UApax4UA : 8. f. La resistenza Ukraina è prova della volontà di attaccare Putin; non è andata bene, secondo Putin, ma la nos… - myriamayashi : “Bisogna fare quello che non si è fatto in Siria: riconoscere la sconfitta. Putin in Siria ha sconfitto… - ANDREAG75652696 : @randolfo_vella @GiovaQuez Sembra assurdo, eppure bisogna comprendere gli obbiettivi e come arrivare a ciò. Come gi… -