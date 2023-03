A Napoli non si parla più di designazioni e arbitraggi, è un altro grande merito di Spalletti (Gazzetta) (Di giovedì 2 marzo 2023) Sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita dedica un lungo pezzo al confronto tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti. Sono tanti gli elementi di diversità, nonostante la bellezza di entrambi: dalla maggiore verticalità del gioco di Spalletti alla diversa fisicità della squadra. Il Napoli di Spalletti ha 5 centimetri di altezza e tre chili in più rispetto a quello di Sarri. C’è anche un richiamo alla differenza di gestione della rosa. parlando di Sarri, la Gazzetta scrive: “Il presidente allora lo accusava di non usare tutta la rosa. In effetti Sarri era legato ai “titolarissimi”, mentre Spalletti nella metodologia di allenamento coinvolge di più l’intero gruppo e il risultato poi si vede in campo, con il Napoli che trova sempre alternative e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) Sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita dedica un lungo pezzo al confronto tra ildi Sarri e quello di. Sono tanti gli elementi di diversità, nonostante la bellezza di entrambi: dalla maggiore verticalità del gioco dialla diversa fisicità della squadra. Ildiha 5 centimetri di altezza e tre chili in più rispetto a quello di Sarri. C’è anche un richiamo alla differenza di gestione della rosa.ndo di Sarri, la Gazzetta scrive: “Il presidente allora lo accusava di non usare tutta la rosa. In effetti Sarri era legato ai “titolarissimi”, mentrenella metodologia di allenamento coinvolge di più l’intero gruppo e il risultato poi si vede in campo, con ilche trova sempre alternative e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GhoulamFaouzi : @DanieleBibo @annatrieste @sscnapoli ?????? Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come il Nap… - ZZiliani : E perchè “a sorpresa”? #Mbappé conosce la storia del calcio e il primo club da scegliere in Italia per il prestigio… - mirkonicolino : (#Tuttosport) #Plusvalenze, il professor Napoli, docente di Diritto processuale tributario alla Luiss: 'Al momento… - ILBLU1 : RT @glmdj: La parole magica è 'juve'. La #ProcuraFederale ha aperto un'indagine e già oggi sentirà #mourinho, #serra, #ispettorifederali. I… - viaggiatrice77 : RT @lerbobuono: Salgo in taxi, il tassista 'Certo che ste primarie del PD...' Io 'Non seguo la politica' 'Il Napoli ormai ha già...' 'Non s… -