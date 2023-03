4 anni fa ragazzo pesava più di un orso bruno – ora la sua trasformazione conquista il mondo (Di giovedì 2 marzo 2023) Casey King è diventato famoso in tutti gli Stati Uniti quando è apparso nella serie TLC “Family By the Ton”.Allora pesava più di 380 chili e cercava disperatamente aiuto. “Mangerò fino alla morte”, ha detto King nello show, secondo il New York Post. Ora, quattro anni dopo, la sua trasformazione è completa e sta molto meglio. Il programma televisivo “Family By the Ton” parla di persone che, per vari motivi, si sono trovate in una situazione in cui il loro eccesso di peso si è impadronito di tutta la loro vita. Il programma della TLC ha avuto Casey King come uno dei membri del cast nel 2019. All’epoca pesava ben 380 kg, che possono essere approssimativamente paragonati a un orso bruno di dimensioni normali. Pesano tra 180 e 410 kg, ma i maschi molto grandi possono pesare ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 2 marzo 2023) Casey King è diventato famoso in tutti gli Stati Uniti quando è apparso nella serie TLC “Family By the Ton”.Allorapiù di 380 chili e cercava disperatamente aiuto. “Mangerò fino alla morte”, ha detto King nello show, secondo il New York Post. Ora, quattrodopo, la suaè completa e sta molto meglio. Il programma televisivo “Family By the Ton” parla di persone che, per vari motivi, si sono trovate in una situazione in cui il loro eccesso di peso si è impadronito di tutta la loro vita. Il programma della TLC ha avuto Casey King come uno dei membri del cast nel 2019. All’epocaben 380 kg, che possono essere approssimativamente paragonati a undi dimensioni normali. Pesano tra 180 e 410 kg, ma i maschi molto grandi possono pesare ...

