365 giorni con Maria, 2 marzo. Disperati gridano aiuto ed ecco accorrere tre angeli (Di giovedì 2 marzo 2023) I tre uomini non hanno scampo, la fine per loro è vicina ma ecco che il loro grido non cade nel vuoto e avviene un fatto sovrannaturale. Fin da subito, un gran numero di guarigioni inizia a scaturire in tutte le persone che si recano lì in preghiera. Da questo evento prodigioso avvenuto in quel L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 2 marzo 2023) I tre uomini non hanno scampo, la fine per loro è vicina mache il loro grido non cade nel vuoto e avviene un fatto sovrannaturale. Fin da subito, un gran numero di guarigioni inizia a scaturire in tutte le persone che si recano lì in preghiera. Da questo evento prodigioso avvenuto in quel L'articolo proviene da La Luce di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : 365 giorni dopo - guerini_lorenzo : In questi 365 lunghi giorni di sofferenze per l’ingiustificata aggressione di Putin, il popolo ucraino ha resistito… - bartolopietro1 : 365 giorni di guerra. Una guerra scatenata e voluta dalla Russia contro l'Ucraina. Speravamo di poter parlare di… - TrnJkT4gx4UQp3Q : RT @ffranchi: Domani con @repubblica, 365 giorni di guerra - ronaldinhano : @GianniSanzo Appunto. Come minimo costerà quanto é costato al tottenham, é proprio impossibile spendere meno. Anche… -