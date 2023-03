2 marzo 1992: la Repubblica di Moldavia entra nelle Nazioni Unite (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 2 marzo 1992 è una data molto importante per la Repubblica di Moldavia, perché entra a far parte come stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). A distanza di 31 anni in occasione dell’anniversario di questo evento storico scopriamo più da vicino la storia della Moldavia, la difficile vita nell’Unione Sovietica dal 1940 fino al raggiungimento dell’agognata indipendenza il 27 agosto del 1991. La Moldavia e l’annessione nell’Unione Sovietica Mappa della Moldavia Ph Credits WikipediaVediamo più da vicino le complesse vicissitudini che ha vissuto lo stato della Moldavia e le sue caratteristiche. Lo Stato della Moldavia si trova in Europa orientale stretto tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 2è una data molto importante per ladi, perchéa far parte come stato membro dell’Organizzazione delle(ONU). A distanza di 31 anni in occasione dell’anniversario di questo evento storico scopriamo più da vicino la storia della, la difficile vita nell’Unione Sovietica dal 1940 fino al raggiungimento dell’agognata indipendenza il 27 agosto del 1991. Lae l’annessione nell’Unione Sovietica Mappa dellaPh Credits WikipediaVediamo più da vicino le complesse vicissitudini che ha vissuto lo stato dellae le sue caratteristiche. Lo Stato dellasi trova in Europa orientale stretto tra ...

