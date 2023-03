2 anni fa la morte di Claudio Coccoluto, il figlio pubblica l’album di inediti Trip – Un Viaggio Nel Suono (Di giovedì 2 marzo 2023) La morte di Claudio Coccoluto è una ferita ancora aperta. Il DJ è scomparso il 2 marzo 2021 a Cassino dopo aver combattuto contro una malattia. I funerali furono celebrati nella Chiesa degli Artisti di Roma, in piazza del Popolo, la stessa che ha ospitato l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. La sua musica non è mai morta. Per questo il figlio Gianmaria ha pubblicato Trip – Un Viaggio Nel Suono, un progetto nato dalla collaborazione tra The Dub – l’etichetta discografica fondata dallo stesso Coccoluto nel 1996 – e Just Entertainment di Sergio Cerruti. l’album contiene le produzioni che Coccoluto compose come solista tra il 2006 e il 2019, un intenso viaggi (Trip, appunto) attraverso ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Ladiè una ferita ancora aperta. Il DJ è scomparso il 2 marzo 2021 a Cassino dopo aver combattuto contro una malattia. I funerali furono celebrati nella Chiesa degli Artisti di Roma, in piazza del Popolo, la stessa che ha ospitato l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. La sua musica non è mai morta. Per questo ilGianmaria hato– UnNel, un progetto nato dalla collaborazione tra The Dub – l’etichetta discografica fondata dallo stessonel 1996 – e Just Entertainment di Sergio Cerruti.contiene le produzioni checompose come solista tra il 2006 e il 2019, un intenso viaggi (, appunto) attraverso ...

