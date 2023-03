(Di giovedì 2 marzo 2023) All’indomani del congelamento del Superbonus, il governo prepara le misure per neutralizzare la spesa senza controllo promossa da Giuseppe Conte. Preoccupa il verdetto europeo sui crediti incagliati ed è corsa contro il tempo per fermare una valanga da 40 miliardi di euro. E' scoppiata la bolla dell’«Edilcoin», la prima moneta fiscale virtuale creata nel maggio 2020 firmata da Giuseppe Conte, il pentastellato allora presidente del Consiglio, e da Roberto Gualtieri Pd, ministro dell’Economia, di professione storico. In due anni è mezzo ha scassato i conti dello Stato. Chi sostiene che il 6,6 per cento di recupero del Pil del 2021 dallo sprofondo pandemico (meno 9,9) e il successivo consolidamento del 2022 (più 3,9 per cento) sono merito dell’edilizia, pecca di enfasi. Il fatturato dell’edilizia vale grosso modo 123 miliardi: nel ’21 è cresciuto del 7,6 per cento pari a 21,6 miliardi di ...

110 sfumature di caos Panorama

C’è un solo partito in Italia che sul megaincentivo, come su tutto il resto, ha tentato di dare ragione sia a Draghi sia a Conte. Il congresso dovrebbe essere una buona occasione per chiarirsi le idee ...