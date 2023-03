1 Marzo 2023 – Tremendo scontro tra due treni sulla linea Atene-Salonicco paralizza la Grecia (Di giovedì 2 marzo 2023) Un Tremendo incidente sulla linea ferroviaria Atene-Salonicco, con lo scontro di un treno merci con uno passeggeri, ha portato alla morte di almeno 50 passeggeri e al ferimento di oltre 100 persone. Il ministero degli Affari esteri della Tunisia ha smentito di aver rimpatriato immigrati irregolari subsahariani in modo forzato. La missione civile dell’Ue in Armenia è stata al centro del colloquio avvenuto a Berlino tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier armeno Nikol Pashinyan. Un treno passeggeri che trasportava centinaia di persone, tra cui molti studenti universitari, si è scontrato con un treno merci lungo la linea Atene-Salonicco. Il bilancio dell’incidente è di oltre 50 morti e almeno 130 feriti. A Bruxelles per ... Leggi su strumentipolitici (Di giovedì 2 marzo 2023) Unincidenteferroviaria, con lodi un treno merci con uno passeggeri, ha portato alla morte di almeno 50 passeggeri e al ferimento di oltre 100 persone. Il ministero degli Affari esteri della Tunisia ha smentito di aver rimpatriato immigrati irregolari subsahariani in modo forzato. La missione civile dell’Ue in Armenia è stata al centro del colloquio avvenuto a Berlino tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier armeno Nikol Pashinyan. Un treno passeggeri che trasportava centinaia di persone, tra cui molti studenti universitari, si è scontrato con un treno merci lungo la. Il bilancio dell’incidente è di oltre 50 morti e almeno 130 feriti. A Bruxelles per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : SCENARIO 2023-24 AL FIXING DI OGGI, 3 MARZO 2023 - LA #JUVENTUS IL 20 AGOSTO NON SARÀ PIÙ IN SERIE A - LO SCUDETTO… - enpaonlus : Sabato 4 Marzo davanti alla sede del Comune in via Garibaldi a Benevento: manifestazione delle Associazioni contro… - Eurosport_IT : Che ?????????? di ciclismo su Eurosport! Si inizia a fare su serio ?????? Si parte con la @StradeBianche 2023, oggi (sabat… - Danaide3 : RT @InternoPoesia: «marzo è un bambino in fasce che già ride» - thouretonlus : Solidarietà: Fondazione Thouret, il #4marzo a #Roma la premiazione del #concorso internazionale 'Una strada chiamat… -