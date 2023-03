?? Report della ripresa. Le condizioni di Vaisanen e Finotto. (Di giovedì 2 marzo 2023) ripresa degli allenamenti immediata dopo la splendida vittoria nel derby. Seduta mattutina dedicata al lavoro differenziato per chi ha preso parte alla gara, attività fisica e partita finale per i calciatori non impiegati o subentrati. Assenti Sauli Vaisanen che ha accusato disturbi gastrointestinali nelle fasi precedenti alla gara e Mattia Finotto che, a causa di una distorsione al ginocchio (escluso dagli esami strumentali l’interessamento dei legamenti) osserverà un periodo di riposo e cure fisioterapiche e riabilitative. Domani seduta pomeridiana. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di giovedì 2 marzo 2023)degli allenamenti immediata dopo la splendida vittoria nel derby. Seduta mattutina dedicata al lavoro differenziato per chi ha preso parte alla gara, attività fisica e partita finale per i calciatori non impiegati o subentrati. Assenti Sauliche ha accusato disturbi gastrointestinali nelle fasi precedenti alla gara e Mattiache, a causa di una distorsione al ginocchio (escluso dagli esami strumentali l’interessamento dei legamenti) osserverà un periodo di riposo e cure fisioterapiche e riabilitative. Domani seduta pomeridiana. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

