Zhang a cena con Al Khelaifi in pieno centro a Milano | il motivo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) In attesa di una importante riunione prevista per mercoledì, il Board dell'Eca si è ritrovato questa sera a...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : ECA, cena di gala a Milano: presenti anche Zhang e l’ad Inter Antonello - FcInterNewsit : Cena di gala a Milano per l'ECA: presenti Steven Zhang e l'ad Antonello -

Una serata continuata poi con unada Domus e un dopocena all'Armani Privé, dove i due sono ...dopo alcuni rumors che volevano l'ex velina mora impegnata con il presidente dell'Inter Steven. ......dark horror Tyler ( Nicholas Hoult ) porta la fidanzata Margot ( Anya Taylor - Joy ) a una... Nel cast anche Awkwafina nei panni di Katy, Meng'er, Fala Chen e Florian Munteanu, con Michelle ...... infatti, Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati paparazzati insieme durante 'unacon ... Di recente si vociferava di un flirt con il presidente dell'Inter Steven. Flirt, a quanto pare, ...

ECA, cena di gala a Milano: presenti anche Steven Zhang e l'ad nerazzurro Antonello TUTTO mercato WEB

Cena di gala a Milano per il board dell'Eca, l'associazione dei club europei di calcio: presenti Zhang e Antonello per l'Inter ...Cena di gala a Milano per il board dell'Eca, l'associazione dei club europei di calcio. In un noto ristorante di galleria Vittorio Emanuele il presidente dell'Eca Nasser El Khelaifi numero 1 del PSG h ...