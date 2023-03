(Di mercoledì 1 marzo 2023) ISTANBUL (Turchia) - Dal giallorosso al giallorosso, in casasi è formata una nuova "coppia" di vecchi amici. Siparietto social tra gli ex Roma Nicolò, che prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Zaniolo e Sergio Oliveira, reunion al #Galatasaray: giochi e scherzi in allenamento: I due ex giocatori della… - 1905Garib : @emrenalbant90 @sportcelltr @burhancanterzii Icardi - Firmino Zaniolo Sergio - Torreira - KafasMancini : @Mehmet1907eymen @AykutBurak2014 @EnSuperLig Zaniolo icardi mertens torerria sergio - fraan1897 : @la__juventina Sergio Ramos in cima alla lista, segue Lautaro e Barella, ah e come dimenticare Zaniolo e Nainggolan, ne seguono altri -

ISTANBUL (Turchia) - Dal giallorosso al giallorosso, in casa Galatasaray si è formata una nuova "coppia" di vecchi amici. Siparietto social tra gli ex Roma NicolòOliveira , che prima si confrontano da "avversari" nel corso della seduta odierna della squadra di Okan Buruk , e poi scherzano su Instagram, mostrando lo stretto legame creatosi ...Per, si tratta del primo gol alla prima uscita con la maglia della squadra di Istanbul. Il ... Icardi, Torreira, Muslera eOliveira. Ora l'ex romanista attende il debutto ufficiale, che ..."Nicolò ha fatto la scelta giusta. Qui si divertirà e crescerà" .Oliveira sposa la scelta di, che ha lasciato la Roma nel mercato di gennaio, per trasferirsi in Turchia al Galatasaray. Il centrocampista portoghese, che ha vestito la maglia ...

Zaniolo e Sergio Oliveira, reunion al Galatasaray: giochi e scherzi in allenamento Corriere dello Sport

I due ex giocatori della Roma in sintonia in campo e fuori: prima il confronto nella seduta odierna, poi lo scambio sui social, con il portoghese che chiama "Fratello" Nicolò ...Nicolò Zaniolo ha esordito in amichevole e segnato una rete in pieno recupero contro il Kasimpasa. L’ex attaccante della Roma ha mostrato un’esultanza contenuta, per il debutto in campionato servirà a ...