Yellowstone | Wes Bentley commenta i rumor sull' addio di Kevin Costner | Ci stanno lavorando

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nelle ultime settimane sarebbero emerse delle problematicità circa il contratto diche minaccerebbero il ritorno dello show per una sesta stagione.tornerà con una Stagione 6 oppure non riuscirà a risolvere le questioni legate ae al suo possibileallo show? Di questo, nel corso di un'intervista ha parlato Wes, che nella serie interpreta Jamie Dutton, figlio del John Dutton di. Parlando con Entertainment Weekly,ha dichiarato di ritenere che le recenti notizie siano "moltoe per nulla" e di essere fiducioso che tutto si risolverà in fretta. "Le notizie che sono uscite di recentea serie sono, come dire, al di sopra del mio livello. Riguardano le ...