WWE | Sonya Deville arrestata in New Jersey

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Ha del clamoroso la notizia che sta rimbalzando sui siti d’informazione americani in questi momenti:, membro del roster di SmackDown, è statain New. Nell’ultimo periodo la wrestler aveva annunciato il suo fidanzamento ufficiale e sembrava che le cose fossero destinate ad andare solamente per il meglio, ma a quanto pare non è così. Sebbene non abbia commesso alcun grande crimine, lasi è trovata in una situazione alquanto spiacevole anche a causa di alcuni problemi legati al suo passato. Il fatto Com’è noto, laha dovuto affrontare un processo a causa di uno stalker che si era addirittura introdotto nella sua abitazione qualche anno fa. In virtù di questo, l’ex Fire & Desire ha ottenuto il permesso di avere con se un’arma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... donnetralecorde : TMZ ha riportato che Sonya Deville è stata arrestata nel New Jersey per possesso di arma da fuoco nel suo veicolo i… - Zona_Wrestling : FOTO: Sonya Deville e la fidanzata convoleranno presto a nozze -

WWE Superstar Sonya Deville was arrested last month in Atlantic City, New Jersey, for carrying a firearm in her vehicle without a permit. According to ...WWE superstar Sonya Deville was arrested in New Jersey last month for gun possession, according to TMZ. Authorities found a firearm in Deville's vehicle that didn't have a proper permit. This incident ...