WWE | Shawn Michaels accetta l’invito di Grayson Waller ad apparire a NXT Roadblock

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Manca una settimana ae l’evento si è fatto ancora più interessante soprattutto per quanto riguarda la faida in corso trae Shwan Micheals. Dopo settimane di schermaglie a distanza, tra cui quella di prendere il controllo della trasmissione televisiva di NXT dal camion della produzione,ha invitato HBK a partecipare a un’edizione speciale adelEffect. Staseraha rivelato la sua risposta e, contro il suo buon senso, hato. La domanda è quindi cosa succederà quandoaffronterà, e mentre sembra probabile una Sweet Chin Music, c’è anche un’altra teoria secondo la quale potrebbe esserci ...

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...McMahon Shanky......R - Truth Sami Zayn Santos Escobar Scarlett Scott Hall Seth Rollins Shane McMahon Shanky...Lesnar '01 The Prototype Randy Orton '02 Leviathan BAD BUNNY BONUS PACK Bad Bunny Vi ricordiamo che...Si è conclusa l'edizione 2023 di Vengeance Day, evento speciale di NXT , terzo brand dellaormai da tempo sotto la supervisione totale diMichaels. Tra cambi di titolo a sorpresa e match ricchi di azione, il ritorno "on the road" di NXT non ha deluso le aspettative dei fan. Ecco i ...

WWE, Shawn Michaels: "Presto novità su NXT Europe" Tuttosport

Tag Team Match, Bitter rivals’ match and more were announced during the February 28th edition of Tuesday Night show.Tra una settimana si terrà una puntata speciale di NXT denominata Roadblock, una tappa importante nell'avvicinamento a Stand & Deliver, uno dei PLE più importanti dell'anno per il roster bianco-oro ch ...