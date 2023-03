WWE | Prende forma la card di NXT Roadblock | fari puntati sul Women’s Title

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra una settimana si terrà una puntata speciale di NXT denominata, una tappa importante nell’avvicinamento a Stand & Deliver, uno dei PLE più importanti dell’anno per il roster bianco-oro che si terrà nel week-end di WrestleMania. Stanotte nel corso della puntata di NXT nuovi match sono stati inseriti nelladie soprattutto Shawn Michaels ha accettato dire parte al Waller Effect. Rese dei conti Con gli avvenimenti di stanotte ladisi è andata delineando anche se ancora qualche match potrebbe essere aggiunto all’ultimo istante la prossima settimana. Gigi Dolin è pronta a sfidare Jacy Jayne dopo la brutale aggressione di qualche settimana fa, mentre i Creed Brothers avranno un importante alleato come Bron Breakker nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xlokialmighty : ma io ho un botto di canzoni che non sono totalmente relatable ma hanno quella frase specifica che mi prende e mi ribalta come uno della wwe - SpazioWrestling : Sheamus e Drew McIntyre si rivelano protagonisti comedy del Live Event di ieri #WWE #Sheamus #DrewMcIntyre -

Se volete davvero capire perché agli americani, gli stessi che hanno inventato lae con essa il ... negli Stati Uniti, lo sport supera il concetto di agonismo che abbiamo in Europa eun ...Consegnata agli archivi l'edizione 2023 di Elimination Chamber , Premium Live Event cheil nome da una delle stipulazioni storiche della. Nonostante il tripudio generale del pubblico di casa, Sami Zayn non è riuscito nell'impresa di detronizzare il "Tribal Chief" Roman Reigns, ...Se volete davvero capire perché agli americani, gli stessi che hanno inventato lae con essa il ... negli Stati Uniti, lo sport supera il concetto di agonismo che abbiamo in Europa eun ...

Ronda Rousey se la prende ancora una volta con le colleghe WWE World Wrestling

La Road to WrestleMania è entrata nel vivo, ad un mese e mezzo dallo showcase of Immortals la card prende sempre più forma e si vanno delineando le storyline che porteranno all'evento. Una delle story ...Consegnata agli archivi l’edizione 2023 di Elimination Chamber, Premium Live Event che prende il nome da una delle stipulazioni storiche della WWE. Nonostante il tripudio generale del pubblico di casa ...