WWE: Conferme sul ritorno in Arabia Saudita a maggio, manca solo l’ufficialità (Di mercoledì 1 marzo 2023) Secondo PWInsider, è stato internamente confermato che la WWE tornerà a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, il prossimo 27 maggio. L’evento, come riportato nei giorni scorsi, sarà King & Queen of the Ring. Gli ultimi vincitori dei rispettivi tornei furono Xavier Woods, che sconfisse Finn Balor, e Zelina Vega che piegò la resistenza di Doudrop. Curiosamente entrambe le finali si tennero proprio a Riad, durante l’edizione di Crown Jewel del 2019. Lo show sarà il secondo Premium Live Event di maggio, visto che all’inizio del medesimo mese si dovrebbe tenere Backlash. Ricordiamo come la WWE abbia una partnership pluriennale per l’organizzazione di eventi nello stato mediorientale, che durerà fino al 2027. Ecco la lista del Premium Live Event in programma da qui a Summerslam: Wrestlemania 39 (1-2 ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 1 marzo 2023) Secondo PWInsider, è stato internamente confermato che la WWE tornerà a Riyad, capitale dell’, il prossimo 27. L’evento, come riportato nei giorni scorsi, sarà King & Queen of the Ring. Gli ultimi vincitori dei rispettivi tornei furono Xavier Woods, che sconfisse Finn Balor, e Zelina Vega che piegò la resistenza di Doudrop. Curiosamente entrambe le finali si tennero proprio a Riad, durante l’edizione di Crown Jewel del 2019. Lo show sarà il secondo Premium Live Event di, visto che all’inizio del medesimo mese si dovrebbe tenere Backlash. Ricordiamo come la WWE abbia una partnership pluriennale per l’organizzazione di eventi nello stato mediorientale, che durerà fino al 2027. Ecco la lista del Premium Live Event in programma da qui a Summerslam: Wrestlemania 39 (1-2 ...

