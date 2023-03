WWE | Calano gli ascolti di Raw ma il prodotto si diffonde

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Leggere un articolo colmo di numeri e statistiche è sempre antipatico. Tuttavia, quando si parla di TV, i numeri servono a capire se si sta lavorando bene o no. I ratings della puntata di RAW di lunedì notte ha goduto della visione di un milione e settecentosessantotto spettatori (1.768) secondo Wrestlenomics. Questo dato è in ribasso rispetto a settimana scorsa, quando a vedere la puntata erano 2.006 milioni di persone. Dei 1.768 di questa settimana, circa 669.000 (quasi il 40%) riguarda la fascia di età 18-49, in leggero calo rispetto ai 731.000 della scorsa puntata. Questi numeri dicono tutto e niente Leggere questi dati può illuminare sulla “salute” del, se considerati nel medio-lungo termine. Ad esempio, se una rondine non fa primavera e un leggero calo di share questa settimana può dirci poco, è vero anche che questa edizione di RAW registra ...