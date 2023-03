(Di mercoledì 1 marzo 2023)è tornato in WWE giá dal 4 gennaio, dopo aver chiesto il rilascio anticipato al suo ex presidente Tony Khan per poter tornare nella federazione di Stamford al fianco di Triple H e lavorare ad NXT con suo figlio Charles Dempsey. Giá prima dell’approdo in AEW, infatti,era il braccio destro di “The Game” nel brand giallonero. Come se la sta cavando? Secondo Pwinsider.com, il suo nuovo incarico, ossia “Vice President of Global Talent Development”, consiste principalmente nel seguire gli atleti di Raw e SmackDown settimanalmente al fine di aiutarli a migliorare le loro prestazioni e quindi renderle piú realistiche da una prospettiva “in ring”; ció chiaramente ha a che fare con consigli relativi al selling e alle reversals, per fare un esempio. Sappiamo bene quanto possa essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tuttowrestling : Jake Paul e la possibilità di lottare in WWE #JakePaul #WWE - SpazioWrestling : Si continua a parlare del ritorno degli Authors Of Pain, ecco il punto di vista della WWE #WWE #AuthorsOfPain #AOP - SpazioWrestling : WWE: Cosa farà Bray Wyatt a WrestleMania 39? Arrivano importanti aggiornamenti #BrayWyatt #WWE #WrestleMania - SpazioWrestling : Si conosce il futuro di Beth Phoenix dopo la vittoria di Elimination Chamber? #WWE #BethPhoenix #EliminationChamber -

Terremo d'occhio i nuovi dettagli, quindi restate sintonizzati per ulteriori. Tags 2K Rumor2K23La notizia arriva dai dataminer diLumia, che tra l'altro hanno anche mostrato in anticipo la copertina del gioco. La serie di2K è tornata in gran forma con2K22 , dopo essersi ...Ma non è tutto, perchè una parte del film ambientata nelle Isole Samoa ha visto il debutto sul grande schermo della superstarRoman Reigns nonchè cugino di The Rock. Lo spinoff è stato diretto da ...

WWE: Aggiornamenti sul ruolo di William Regal dietro le quinte Zona Wrestling

Come abbiamo notato, è stato riferito che la società madre dell'UFC, Endeavor Group Holdings, è tra i probabili offerenti per la potenziale vendita della WWE che dovrebbe avvenire quest'anno. Ora però ...Dopo aver visto il suo ritorno nell'ultimo Smackdown del 2022, emergono i piani che la WWE ha scartato per il pluricampione mondiale ...