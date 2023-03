(Di mercoledì 1 marzo 2023) La tennista azzurra Camilaè stataal, al Wta 250 di. L’italiana è stata sconfitta in due set dalla rumena Elena-Gabriela, con il punteggio di 6-4 7-5. Dopo la vittoria dimolto probabilmenteha accusato la stanchezza, dimostrando poca precisione in campo e diverse difficoltà al servizio. L’azzurra infatti ha subito ben 6 break in tutto il match, che hanno permesso all’avversaria di portare il match a casa. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Wta #Monterrey: #Giorgi eliminata al primo turno, Ruse si impone in due set - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, WTA Monterrey: Giorgi e Bronzetti eliminate, Cocciaretto avanti - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, WTA Monterrey: Giorgi e Bronzetti eliminate, Cocciaretto avanti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, WTA Monterrey: Giorgi e Bronzetti eliminate, Cocciaretto avanti - apetrazzuolo : Tennis, WTA Monterrey: Giorgi e Bronzetti eliminate, Cocciaretto avanti -

Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto nell'"Abierto GNP Seguros" (250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sul cemento di, in Messico. La 22enne di Fermo, n.49(Ad un passo dal "best"), ha battuto 75 62, in un'ora e 38 minuti di partita, la spagnola Marina Bassols Ribera, n.124 del ranking, ripescata in ...Camila Giorgi esce subito dal torneo250 di, in Messico. La 31enne tennista maceratese n.46 al mondo è stata eliminata 6 - 4 7 - 5 dalla 25enne rumena Elena - Gabriela Ruse (n.160). Ko sul cemento messicano anche Lucia ...... sempre più in crisi di risultati In attesa dell'esordio nel torneo di Camila Giorgi ( nella notte italiana ), è iniziato con una vittoria e una sconfitta il250 didelle giocatrici ...

Wta Monterrey: Giorgi e Bronzetti fuori, Cocciaretto avanti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Concluso in notturna il primo turno del torneo WTA di Monterrey. Giornata agrodolce per l’Italia, che ha celebrato il successo di Elisabetta Cocciaretto sulla spagnola Marina Bassols e ha visto i ko d ...Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto nell’”Abierto GNP Seguros” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sul cemento ...