Wta Monterrey 2023: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 1 marzo

Il torneo Wta di Monterrey 2023 prosegue il suo svolgimento, con la disputa dei primi ottavi di finale. Il programma di mercoledì 1 marzo inizierà alle ore 21.30 italiane, senza azzurre ma con diverse protagoniste di alto livello. Ecco il programma completo di giornata:

CAMPO CENTRALE:
Zhu(5) vs Marino alle ore 21.30
Rakhimova vs Bonaventure a seguire
Navarro vs Vekic(3) non prima delle 2.00
Dolehide vs Schmieldova a seguire

