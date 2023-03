WTA Monterrey 2023, Garcia e Mertens passano in gestione, ko Siniakova (Di mercoledì 1 marzo 2023) Concluso in notturna il primo turno del torneo WTA di Monterrey. Giornata agrodolce per l’Italia, che ha celebrato il successo di Elisabetta Cocciaretto sulla spagnola Marina Bassols e ha visto i ko di Camila Giorgi con Elena-Gabriela Ruse e di Lucia Bronzetti con Tatjana Maria, prossima avversaria dell’unica azzurra rimasta in tabellone. Vittoria in gestione per la testa di serie numero 1 del seeding, la francese Caroline Garcia. Alla quinta giocatrice al mondo basta sfruttare un paio di occasioni qua e là per avere ragione della slovena Kaja Juvan, che non impensierisce più di tanto la sua illustre avversaria. La sua avversaria sarà Nuria Parrizas-Diaz, che ha avuto la meglio sulla cinese Xiyu Wang in una sfida arrivata al limite delle tre ore di gioco. Fra le teste di serie impegnate in nottata, bene anche Elise ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Concluso in notturna il primo turno del torneo WTA di. Giornata agrodolce per l’Italia, che ha celebrato il successo di Elisabetta Cocciaretto sulla spagnola Marina Bassols e ha visto i ko di Camila Giorgi con Elena-Gabriela Ruse e di Lucia Bronzetti con Tatjana Maria, prossima avversaria dell’unica azzurra rimasta in tabellone. Vittoria inper la testa di serie numero 1 del seeding, la francese Caroline. Alla quinta giocatrice al mondo basta sfruttare un paio di occasioni qua e là per avere ragione della slovena Kaja Juvan, che non impensierisce più di tanto la sua illustre avversaria. La sua avversaria sarà Nuria Parrizas-Diaz, che ha avuto la meglio sulla cinese Xiyu Wang in una sfida arrivata al limite delle tre ore di gioco. Fra le teste di serie impegnate in nottata, bene anche Elise ...

