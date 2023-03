WTA Austin 2023 | Potapova batte Mandlik | Collins elimina Frech Linette out

(Di mercoledì 1 marzo 2023) È terminata poche ore fa la seconda giornata al WTA 250 di(Stati Uniti, cemento). Tra la serata di ieri e la notte appena passata si sono disputati i restanti undici incontri validi per il primo turno e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.zione a sorpresa per la polacca Magda. La testa di serie numero 1 riesce a recuperare un set di svantaggio a Varvara Gracheva, ma poi perde il terzo parziale ed è dunque costretta a salutare subito il torneo statunitense. Con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 è dunque la russa a passare al secondo turno, dove ci sarà la sfida contro la connazionale Anna Blinkova. Tutto facile per Anastasiae Sloane Stephens. La russa (n.3 del seeding) supera la statunitense Elizabethcon un veloce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheloniousPicks : Pick 46 (Febrero) - WTA Austin ?? Brengle - Chirico ?? Chirico HA+4.5 - Cuota 1.75 ? 6-2 / 7-6 Profit: -1 u. - livetennisit : WTA 250 Monterrey e Austin: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo tre azzurre a Monterrey (LIVE) - VaVadsmother : Blinkova Anna (RUS) 6-4 6-4 Li Ann (USA)#Austin #UnitedStates #WTA #BlinkovaAnna @anna__blinkova #WTA250… - Ubitennis : WTA: ad Austin Alycia Parks non sa più vincere e cede il passo a Bjorklund. Male anche Riske - livetennisit : WTA 250 Monterrey e Austin: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) -

Prima vittoriaper Peyton Stearns Nella giornata di ieri sono partiti anche i due WTA250 in programma questa settimana , entrambi in America. La prima sorpresa all' ATX Open diè stata la ......250 da 259.303 dollari in corso sui campi in cemento di, in Texas. All'esordio, Watson ha sconfitto la montenegrina Danka Kovinic per 7 - 6(2) 6 - 4, mentre Stearns ha piegato l'altra ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2023 della giornata di lunedì 27 febbraio . Apre la giovane Volynets contro una veterana del circuito come Alison Riske, poi toccherà ad una delle giocatrici più esaltanti viste in ...

Live Anastasia Potapova - Katie Volynets - WTA, Austin: Punteggi ... Eurosport IT

È terminata poche ore fa la seconda giornata al WTA 250 di Austin (Stati Uniti, cemento). Tra la serata di ieri e la notte appena passata si sono disputati i restanti undici incontri validi per il pri ...La britannica ha eliminato all'esordio Kovinic, la statunitense ha piegato Boulter AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La britannica Heather Watson ...