William e Kate scappano per mettere in salvo i figli | Buckingham Palace sotto attacco

(Di mercoledì 1 marzo 2023)Middleton e il Principesi sono voluti allontanare per qualche giorno dai doveri reali e hanno portato via i. Al Palazzo reale inglese deve esserci un certo caos dovuto soprattutto alle pressioni mediatiche conseguenti all’uscita del documentario Netflix su Harry e Meghan, ma soprattutto in seguito all’autobiografia rivelazione di Harry, Spare, nella quale il duca rivela diversi retroscena della sua famiglia svelando alcune dinamiche tenute nascoste fino a questo momento e che non hanno fatto altro che rivelare i conflitti da sempre presenti tra il “principe ribelle” e la Royal Family. Ma chi ha subito le maggiori conseguenze di questo bombardamento mediatico sono stati certamente, anche soprattutto per le notizie circolate sul rapporto che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vatedelladaunia : “Cos’è la punzonatura?” - monarchico : - monarchico : William e Kate con Guardie Gallesi Il principe e la principessa del Galles alla parata delle Guardie Gallesi 1 ma… - infoitcultura : Kate Middleton (con gonna e tacchi) batte il marito William nella gara di spinning - infoitcultura : Kate Middleton batte il principe William anche con i tacchi -

Middleton, il gesto anti - royal a: dove infila la mano Carlo III ha intenzione di cedere l'abitazione al fratello Andrea, in disgrazia dopo le accuse di rapporto sessuale con una ...... l'autobiografia in cui il Principe Harry ha rivelato dettagli scottanti che hanno messo in cattiva luce il padre, il fratelloe persino la cognataMiddleton . Era inevitabile che tutto ...Middleton "strizza" il lato B di: cose mai viste in pubblico - Video

Kate Middleton (con gonna e tacchi) batte il marito William nella gara di spinning Corriere della Sera

Dopo essersi divertita in cucina preparando pancake, Kate Middleton sfida William in cyclette. I principi di Galles sono grandi appassionati di sport e non nascondono il loro lato più competitivo.Per quanto il principe William cerchi di stare al passo della moglie, l’energia e la forma fisica della principessa Kate Middleton sono ineguagliabili, persino per lui. Durante una… Leggi ...