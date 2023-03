WEmbrace Awards | le candidature dei premi promossi da Bebe Vio

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 1 marzo 2023) In collaborazione con l’Associazione ONLUS art4sport Arrivano i, nati dal movimento, ideato daVio Grandis con l’Associazione ONLUS art4sport. Una Charity Night Gala Dinner, che si terrà il 30 marzo a Milano presso l’Excelsior Hotel Gallia, pensata per contribuire alla promozione di un mondo più inclusivo. Una vera e propria cerimonia dove saranno presentate le storie e conferiti i riconoscimenti a chi ha mostrato e promosso con le sue azioni l’inclusivo spirito da ‘r’. Obiettivo, quello di promuovere questo tipo di comportamenti stimolando sempre più persone e organizzazioni a sostenere questo tema. Il movimentomira a far convergere, unire e rafforzare le voci che parlano di inclusione, esaltando le qualità di tutti e abbracciandone le ...