Weekend con lo Sbarazzo in centro E domenica «Orologiai nel centro» - Come cambia la viabilità

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Da venerdì. Capi scontati, articoli di stock, resti di magazzino a prezzi davvero vantaggiosi in molte attività commerciali della città. Torna il 3, 4 e 5 marzo neldi Bergamo la manifestazione che trasforma l’area centrale di Bergamo in un grande spazio per lo shopping all’aperto, dove andare a caccia d’affari o alla ricerca del capo che ancora manca nel proprio armadio.