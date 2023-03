Wec - 1000 Miglia Sebring: chi ci sarà (e con quali macchine) (Di mercoledì 1 marzo 2023) stato reso noto l'elenco iscritti per l'avvio della stagione 2023 del Fia World Endurance Championship (Wec), che si terrà il 17 marzo alla 1000 Miglia di Sebring, negli Usa. Si tratta di un vero parterre de rois, per le gare di durata, da far invidia alla Formula 1: le vetture, infatti, saranno in totale 37, tra cui 11 favolose Hypercar, le top class in rappresentanza di sette tra Case e costruttori (Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche, Toyota, Glickenhaus e Vanwall). Ancora una volta, la stagione inizierà al mitico Sebring International Raceway in Florida. La gara vedrà anche il debutto delle nuove Hypercar e LMDh nella categoria regina, preceduta dai test del Prologo, che si terranno alcuni giorni prima dell'evento clou. Sfida titanica. I favoriti sono senza dubbio i pluricampioni del mondo del Toyota Gazoo Racing ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 1 marzo 2023) stato reso noto l'elenco iscritti per l'avvio della stagione 2023 del Fia World Endurance Championship (Wec), che si terrà il 17 marzo alladi, negli Usa. Si tratta di un vero parterre de rois, per le gare di durata, da far invidia alla Formula 1: le vetture, infatti, saranno in totale 37, tra cui 11 favolose Hypercar, le top class in rappresentanza di sette tra Case e costruttori (Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche, Toyota, Glickenhaus e Vanwall). Ancora una volta, la stagione inizierà al miticoInternational Raceway in Florida. La gara vedrà anche il debutto delle nuove Hypercar e LMDh nella categoria regina, preceduta dai test del Prologo, che si terranno alcuni giorni prima dell'evento clou. Sfida titanica. I favoriti sono senza dubbio i pluricampioni del mondo del Toyota Gazoo Racing ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_luca69 : RT @SalaStampRacing: Entry list ufficiale della 1000 Miglia di Sebring valida per la 1° tappa del Mondiale Endurance 2023. Debutto ufficial… - AlessandroSala1 : RT @SalaStampRacing: Entry list ufficiale della 1000 Miglia di Sebring valida per la 1° tappa del Mondiale Endurance 2023. Debutto ufficial… - SalaStampRacing : Entry list ufficiale della 1000 Miglia di Sebring valida per la 1° tappa del Mondiale Endurance 2023. Debutto uffic… - inecaras : RT @Motorsport_IT: #WEC | 1000 Miglia di Sebring: ecco elenco iscritti e programma - Motorsport_IT : #WEC | 1000 Miglia di Sebring: ecco elenco iscritti e programma -