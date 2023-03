Washington | grande attesa per la delegazione FdI al raduno annuale dei conservatori Usa

(Di mercoledì 1 marzo 2023) C’èper l’arrivo dall’Italia al Cpac, lakermessedeiamericani, di unadi Fratelli d’Italia, guidata dal deputato Antonio Giordano, insieme agli europarlamentari Nicola Procaccini e Carlo Fidanza, dopo che lo scorso anno fu Giorgia Meloni a salire sul palco della convention che, dallo scoppio della pandemia di Covid, si era svolta in Stati, Texas e Florida, con misure di contenimento del virus meno severe e che ora torna a. Donald Trump sarà la star statunitense della quattro giorni, da oggi fino a sabato, disertata invece da possibili sfidanti dell’ex-presidente nella corsa per la nomination alla Casa Bianca, che si sono tenuti alla larga dal. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... initlabor : Molto comprensibile invece, caro Di Bernardo, perché stanno mettendo assieme tutto quello che possono in chiave ant… - isterico1 : @mamflo86 @egidiomenclossi @giuseppelandi Non era meglio cercare di non farla nemmeno cominciare questa guerra? Ma… - luca_s_cag : RT @magicaGrmente22: di persone sono state uccise nelle violenze, comprese alcune uccise dalle forze di sicurezza cilene . Il Cile, essendo… - magicaGrmente22 : di persone sono state uccise nelle violenze, comprese alcune uccise dalle forze di sicurezza cilene . Il Cile, esse… - magicaGrmente22 : una vaga giustificazione dell'ultima escalation degli attacchi aerei statunitensi. ... L'apatia e l'ignoranza son… -

Biden invita aagenti del ministro degli Interni di Cuba Consegretezza, un gruppo di diplomatici e membri della Guardia costiera cubana è nella capitale degli Stati Uniti questa settimana per una ...Poche settimane prima, militari statunitensi e israeliani avevano condotto unaesercitazione ... considerato da"un interlocutore affidabile".... era quasi troppo onesto per. Inizialmente non è riuscito a farsi strada con il ... Volcker, a differenza di Miller, si è reso conto che l'inflazione era un problema piùdella lenta ...

Dalla terracotta al marmo. Antonio Canova protagonista di una ... ARTE.it

Comune di Venezia e Fondazione Musei Civici di Venezia, con la collaborazione della National Gallery of Art di Washington, propongo a Palazzo Ducale, dal 18 marzo al 18 giugno, la prima grande monogra ...Capitale della politica e… dei lobbisti, Washington non è una “città a vocazione turistica ... Al di fuori della vastissima area del Mall, tuttavia, non mancano gli elementi di grande interesse per ...