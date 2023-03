Wanda Nara, cifra folle per “Belve” (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’intervista di Wanda Nara a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, è stata un successo, sotto ogni punto di vista. Ma è stata proficua, soprattutto per l’agente di Mauro Icardi. Secondo le indiscrezioni, infatti, avrebbe accettato di concedersi in televisione, ma solo dopo aver ricevuto un lauto compenso. Ad averlo svelato è stato Juan Etchegoyen, conduttore del Mitre Live. Quanto ha guadagnato Wanda Nara a Belve Un personaggio amato e controverso al contempo, la cui fama non è legata solo all’Argentina, ma anche in Italia: Wanda Nara ha concesso una intervista a Francesca Fagnani a Belve, il celebre show. Il debutto in prima serata è stato segnato certamente da ospiti d’eccezione, tra cui la showgirl argentina. ... Leggi su dilei (Di mercoledì 1 marzo 2023) L’intervista di, il programma condotto da Francesca Fagnani, è stata un successo, sotto ogni punto di vista. Ma è stata proficua, soprattutto per l’agente di Mauro Icardi. Secondo le indiscrezioni, infatti, avrebbe accettato di concedersi in televisione, ma solo dopo aver ricevuto un lauto compenso. Ad averlo svelato è stato Juan Etchegoyen, conduttore del Mitre Live. Quanto ha guadagnatoUn personaggio amato e controverso al contempo, la cui fama non è legata solo all’Argentina, ma anche in Italia:ha concesso una intervista a Francesca Fagnani a, il celebre show. Il debutto in prima serata è stato segnato certamente da ospiti d’eccezione, tra cui la showgirl argentina. ...

