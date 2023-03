"Voto Bonaccini, tempesta di m...": Estetista cinica, valanga di insulti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Cristiana Fogazzi, meglio nota come Estetista cinica - un milione di follower solo sul suo profilo Instagram - non si è schierata con Elly Schlein ma con Stefano Bonaccini ed è stata molto criticata e insultata sui social. L'imprenditrice di successo nel settore del beauty, sulla sua pagina Twitter ha scritto ironica: "Vado a votare Stefano Bonaccini alle primarie Pd e vi prometto che interverrò sulle sue sopracciglia". Ma davanti a questa dichiarazione, molte femministe integraliste che la seguono da sempre, non hanno affatto apprezzato la sua presa di posizione e l'hanno tempestata di messaggi contrari al suo endorsement. Ma a chi l'ha criticata la Fogazzi ha ribattuto spiegando i motivi per i quali ha sostenuto governatore dell'Emilia Romagna: "Perché ha una posizione che condivido ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Cristiana Fogazzi, meglio nota come- un milione di follower solo sul suo profilo Instagram - non si è schierata con Elly Schlein ma con Stefanoed è stata molto criticata e insultata sui social. L'imprenditrice di successo nel settore del beauty, sulla sua pagina Twitter ha scritto ironica: "Vado a votare Stefanoalle primarie Pd e vi prometto che interverrò sulle sue sopracciglia". Ma davanti a questa dichiarazione, molte femministe integraliste che la seguono da sempre, non hanno affatto apprezzato la sua presa di posizione e l'hannota di messaggi contrari al suo endorsement. Ma a chi l'ha criticata la Fogazzi ha ribattuto spiegando i motivi per i quali ha sostenuto governatore dell'Emilia Romagna: "Perché ha una posizione che condivido ...

