VOTI& STATS Bemassi e gli eroi della Cremonese | cosa si vuole di più?

Le pagelle dei protagonisti della prima vittoria della Cremonese in Serie A contro la Roma: piovono i 7 per i ragazzi di Ballardini Non erano certamente tanti coloro che accreditavano una vittoria della Cremonese contro una Roma impegnata in zona Champions. Invece, il primo successo in campionato è arrivato e i numeri complessivi della gara dicono che ovviamente i giallorossi hanno avuto il pallone tra i piedi, ma non hanno prodotto molto per evitare la debacle. Una spiegazione del successo dei ragazzi di Ballardini sta nel fatto che molti hanno fatto la gara migliore della loro stagione. Prova ne è che il portiere Carnsecchi, di solito il più positivo, stavolta non è dovuto andare oltre il 6,5 in pagella per garantire il successo ai suoi.

