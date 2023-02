Volo dalla finestra della scuola: finisce in tragedia la vicenda dell’insegnante (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ finita nel peggiore dei modi la vicenda dell’insegnante rovinato al suolo da una finestra della scuola dove lavorava. I dettagli. Hanno sperato tutti fino all’ultimo che potesse farcela, sebbene… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 1 marzo 2023) E’ finita nel peggiore dei modi larovinato al suolo da unadove lavorava. I dettagli. Hanno sperato tutti fino all’ultimo che potesse farcela, sebbene… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MisciaPierpaolo : @itsmeback_ Da come boxa se vola uno schiaffo in cantina si fa dare le chiavi dalla portiera per prenderlo al volo....?????? - anna_boggero : RT @AutogriLLocryp: Cos'è successo? ?? Per caso un altro assolutamente accidentale volo dalla finestra? ?????? - MLFranciolini : RT @AutogriLLocryp: Cos'è successo? ?? Per caso un altro assolutamente accidentale volo dalla finestra? ?????? - AndreaGnarluz : RT @AutogriLLocryp: Cos'è successo? ?? Per caso un altro assolutamente accidentale volo dalla finestra? ?????? - AdrianaRichardo : Figlia mia, tocca a te brillare. Occhio alle insidie di questo mestiere, ma prendi pure il volo. Lo ho detto a Leni… -