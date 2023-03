Volley femminile, Cev Cup. Scandicci chiude i conti con il Potsdam: 3-1 e semifinale conquistata (Di mercoledì 1 marzo 2023) Bastano due set alla Savino del Bene Scandicci per chiudere la pratica Potsdam e conquistare la semifinale della Cev Cup dove le toscane affronteranno il THY Istanbul. Due set senza storia, dopo lo 0-3 esterno in Germania per la squadra di Barbolini che in poco più di mezz’ora ha conquistato i due set che servivano a superare il turno. Nel primo parziale le toscane sono scattate avanti 8-2, hanno resistito al tentativo di rimonta delle rivali (16-12) e nel finale hanno dilagato vincendo 25-17. Nel secondo set ancora Scandicci padrona assoluta del campo con le toscane più forti in tutti i fondamentali brave a scattare avanti sull’8-2 e a tenere a debita distanza le avversarie fino al 25-14. Barbolini, raggiunto l’obiettivo, ha poi cambiato cinque settimi della formazione, lasciando in campo solo la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Bastano due set alla Savino del Beneperre la praticae conquistare ladella Cev Cup dove le toscane affronteranno il THY Istanbul. Due set senza storia, dopo lo 0-3 esterno in Germania per la squadra di Barbolini che in poco più di mezz’ora ha conquistato i due set che servivano a superare il turno. Nel primo parziale le toscane sono scattate avanti 8-2, hanno resistito al tentativo di rimonta delle rivali (16-12) e nel finale hanno dilagato vincendo 25-17. Nel secondo set ancorapadrona assoluta del campo con le toscane più forti in tutti i fondamentali brave a scattare avanti sull’8-2 e a tenere a debita distanza le avversarie fino al 25-14. Barbolini, raggiunto l’obiettivo, ha poi cambiato cinque settimi della formazione, lasciando in campo solo la ...

