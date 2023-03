Volley | Challenge Cup femminile 2023 | Chieri approda in finale | battuto anche al ritorno il Suhl

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella partita valevole come gara didelle semifinali della CevCup2022/di, la Reale Mutua Feneraha superato in quattro set il VfBThuringen, staccando il pass per la. Dopo la netta vittoria dell’andata per 3-0, le ragazze di Giulio Cesare Bregoli hanno vinto i primi due set e si sono assicurate il passaggio del turno. Le biancoblù non hanno commesso l’errore di sottovalutare l’avversario e, pur cedendo un set, hanno regolata la formazione tedesca, che dal canto suo non aveva nulla da perdere e ha provato a ribaltare la situazione per rinviare tutto al Golden Set. 3-1 (25-20, 25-14, 19-25, 25-15) il punteggio del match, che ha consegnato alla squadra di casa la vittoria tra le mura amiche del ...

Semifinale – CEV Volleyball Challenge Cup 2023

