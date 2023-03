Volkswagen - Nuova ID.3, grandi si diventa - VIDEO (Di mercoledì 1 marzo 2023) Numeri di vendita alla mano, l'equazione per cui la ID.3 sta alla Volkswagen del nuovo millennio come il Maggiolino o la Golf a quella del vecchio, è lungi dall'essere ancora spendibile nella realtà. Ma non c'è dubbio che la pioniera della svolta elettrica di Wolfsburg sia comunque un modello importante per il costruttore tedesco e, allargando la visuale, di un certo rilievo per l'automotive contemporaneo. Il suo primo restyling, dalla Casa definito addirittura una seconda generazione, merita quindi la dovuta attenzione. Anche perché, consapevoli dei significati che questa vettura convoglia su di sé (essendo la prima Ev nativa, nonché l'auto che ha portato su strada il pianale Meb su cui al momento poggia l'offensiva elettrica dell'intero gruppo), quelli della Volkswagen hanno saputo fare ammenda e, indirizzati dalle osservazioni dei clienti, hanno ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 1 marzo 2023) Numeri di vendita alla mano, l'equazione per cui la ID.3 sta alladel nuovo millennio come il Maggiolino o la Golf a quella del vecchio, è lungi dall'essere ancora spendibile nella realtà. Ma non c'è dubbio che la pioniera della svolta elettrica di Wolfsburg sia comunque un modello importante per il costruttore tedesco e, allargando la visuale, di un certo rilievo per l'automotive contemporaneo. Il suo primo restyling, dalla Casa definito addirittura una seconda generazione, merita quindi la dovuta attenzione. Anche perché, consapevoli dei significati che questa vettura convoglia su di sé (essendo la prima Ev nativa, nonché l'auto che ha portato su strada il pianale Meb su cui al momento poggia l'offensiva elettrica dell'intero gruppo), quelli dellahanno saputo fare ammenda e, indirizzati dalle osservazioni dei clienti, hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quattroruote : Nuova #Volkswagen #ID3, grandi si diventa: ecco tutte le caratteristiche e i prezzi del restyling -->… - infoiteconomia : Nuova Volkswagen ID.3: eleganza ad emissioni zero - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Nuova Volkswagen ID.3: eleganza ad emissioni zero - MotoriSuMotori : Volkswagen ID.3 2024: svelata la nuova generazione dell’EV - - Gazzetta_it : Nuova Volkswagen ID.3: eleganza ad emissioni zero -