Volkswagen ID.3, l'elettrica si aggiorna – FOTO (Di mercoledì 1 marzo 2023) La prima elettrica nativa della Volkswagen si rinnova per intercettare meglio i gusti del pubblico. La base tecnica rimane quella della piattaforma Meb, appositamente ingegnerizzata dal colosso tedesco per le vetture elettriche. All'esterno debutta un nuovo fascione paraurti: la presa d'aria inferiore è stata "ingentilita" nelle forme e sono spuntate due feritoie verticali in corrispondenza dei parafanghi. Nuovo anche il cofano, che perde la modanatura nera che era presente alla base del parabrezza. Contestualmente, debutta l'intrigante tinta metallizzata Dark Olive Green, verde cangiante. All'interno, invece, i rivestimenti di plancia e portiere sono realizzati con maggiore cura. Inoltre, la selleria si avvale di una microfibra costituita per due terzi da materiali riciclati. Mentre l'infotainment prevede di serie un touch screen da 12 pollici, dotato di un ...

