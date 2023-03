Vlahovic se ne va | Allegri ha già scelto l’erede

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : Baricentro a ridosso della propria area di rigore, Vlahovic messo a fare il metodista e dovrebbe chiedere la cessio… - squiddy98 : @rjollat @rabiotmachia Si dice sta cosa di Allegri ma mi fate un esempio di allenatore che lanci spesso i primavera… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Juve-Torino: Allegri punta su Di Maria e Vlahovic (e Pogba è la carta a gara in corso) Live - Allegri____Out : RT @EzioAud46286532: @_Cinico2_ @CalcioFinanza Vlahovic sta pagando duramente l'opera di devastazione de el cagon...lo ha trasformato in un… - iojuventino : Frega il giusto. Ma Vlahovic è bene che decida cosa fare nella vita, perché quello di ieri non è il mestiere del ce… -

... Cuadrado 7 (23' st De Sciglio 6), Fagioli 6.5, Barrenechea 5.5 (23' st Pogba 6), Rabiot 6.5, Kostic 6.5; Di Maria 6.5 (23' st Chiesa 6.5);6 (41' st Kean sv). Allenatore:6,5. ...... per poi continuare a battagliare in una ripresa aperta dalle traverse die Linetty. La ... colorando la Mole di bianconero per l'ennesima volta, ma soprattutto regalano ad3 punti ...... dopo essersi giustamente imbestialito per la frivolezza con quale era entrato in un derby;... i tifosi della Juventus immaginavano di vedere Pogba, Di Maria, Chiesa e. Ci sono ...

Il centrocampista francese ha fatto il proprio debutto ufficiale in stagione nel corso del derby con il Torino ...