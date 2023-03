"Vladimir Putin vive con l'ex campionessa di ginnastica Alina Kabaeva" (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'ex campionessa di ginnastica Alina Kabaeva, la donna che molti ritengono essere la madre di almeno tre figli di Vladimir Putin, vivrebbe con il presidente russo nella lussuosa residenza di Valdai. Leggi su europa.today (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'exdi, la donna che molti ritengono essere la madre di almeno tre figli di, vivrebbe con il presidente russo nella lussuosa residenza di Valdai.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : ??Oggi alle ore 10 italiane l’intervento del Presidente della Federazione Russa, Vladimir #Putin, all’Assemblea Fed… - MarianoGiustino : #Putin:Guarda cosa fanno in Occidente. La pedofilia diventa la norma e i preti approvano il matrimonio tra persone… - Labellasospesa : RT @elisamariastel1: In Polonia, un pensionato di 70 anni è stato processato per aver pubblicato sui social media che il presidente russo V… - graziamorisi : RT @elisamariastel1: In Polonia, un pensionato di 70 anni è stato processato per aver pubblicato sui social media che il presidente russo V… - d2xbt : RT @dariodangelo91: ?????? Tass: 'Il presidente russo Vladimir #Putin ha chiesto ai servizi di sicurezza interni (Fsb) di sorvegliare il confi… -