Vivere di solo marketing è un’illusione di massa | ci stiamo svendendo al miglior offerente

(Di mercoledì 1 marzo 2023) di Alessandro D’Ambrosio Per fortuna e purtroppo non vi sono metodi per misurare l’etica di una società. Per fortuna e purtroppo, citando Gaber. Siamo in un’epoca storica in cui la curva di crescita economica tanto cara a questo sistema chiamato “capitalismo” in generale nei paesi sviluppati non è più così ascendente, tende sempre più ad appiattirsi, e insieme a quella si appiattiscono le prospettive di vita, i giovani sono ingabbiati in un sistema in cui se studi, ti laurei, prendi due master e parli tre lingue in molti casi devi scegliere tra emigrare lontano da tutto o accontentarti di 1200 euro al mese (lo so, sono ottimista). E’ evidente che con queste (inesistenti) prospettive, è molto difficile rendere appassionante agli occhi di un 15enne il mestiere del tornitore o del medico di base, di conseguenza negli ultimi anni ha preso piede tra i giovani (quelli veri) e i supergiovani ...

