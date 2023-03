Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Ashley Bernard (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lunedì 15 giugno 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la decima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Ashley Bernard. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a ingrassare da piccola come reazione alle molestie subite, per cercare inconsciamente di apparire meno attraente e difendersi. Vite al limite – Ashley Bernard Ashley, la protagonista, ha 31 anni, vive a Carenco, Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa 288 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, guadagnando circa 60 kg per arrivare a 228 chilogrammi. Ashley ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Lunedì 15 giugno 2020 su(canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la decima puntata della stagione 8 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che ha cominciato a ingrassare da piccola come reazione alle molestie subite, per cercare inconsciamente di apparire meno attraente e difendersi.al, la protagonista, ha 31 anni, vive a Carenco, Louisiana, e all’inizio del suo percorso pesa 288 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati modesti, guadagnando circa 60 kg per arrivare a 228 chilogrammi....

