Vite al Limite: ennesimo racconto straziante. L’epilogo di David | SCIOCCANTE (Di mercoledì 1 marzo 2023) David Nelson Vite al Limite Il famoso docu-reality racconta le straordinarie imprese che i protagonisti affrontano per migliorare la loro esistenza e vivere in salute. Vite al Limite è un programma televisivo che va in onda su RealTime e dove si possono conoscere le storie di molte persone traumatizzate che hanno trovato rifugio nel cibo. L’obesità patologica è una malattia che trova le sue cause nell’infanzia e nell’adolescenza del soggetto. L’individuo, se ha subito dei traumi gravi, violenze o numerose delusioni durante la sua crescita, può scegliere di rifugiarsi nel cibo, trovando conforto nell’assumerne una quantità di cibo oltre la norma e, così facendo, diventando un obeso patologico. L’anno scorso, i telespettatori di Vite al Limite hanno ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 1 marzo 2023)NelsonalIl famoso docu-reality racconta le straordinarie imprese che i protagonisti affrontano per migliorare la loro esistenza e vivere in salute.alè un programma televisivo che va in onda su RealTime e dove si possono conoscere le storie di molte persone traumatizzate che hanno trovato rifugio nel cibo. L’obesità patologica è una malattia che trova le sue cause nell’infanzia e nell’adolescenza del soggetto. L’individuo, se ha subito dei traumi gravi, violenze o numerose delusioni durante la sua crescita, può scegliere di rifugiarsi nel cibo, trovando conforto nell’assumerne una quantità di cibo oltre la norma e, così facendo, diventando un obeso patologico. L’anno scorso, i telespettatori dialhanno ...

