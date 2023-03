Visite gratuite per lo screening del tumore al seno e tumore della pelle (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’associazione “Oltre il Rosa la Forza della Vita APS” organizza un’importante iniziativa di prevenzione contro il cancro domenica 5 marzo dalle 9.00 alle 13.00 a San Tommaso, frazione di Sant’Agata de’ Goti, presso i locali parrocchiali della chiesa di San Tommaso d’Aquino. Si tratta di uno degli obiettivi fondamentali che l’associazione si è prefissata: portare la prevenzione ‘itinerante’ in tante zone del Sannio e di tutta la Campania. Lo scopo principale dell’associazione e del suo presidente – il Dott. Ghassan Merkabaoui – è sensibilizzare sull’importanza della diagnosi tempestiva che, permettendo un trattamento precoce, può comportare la guarigione dalle patologie tumorali. A Sant’Agata de’ Goti l’associazione promuoverà la prevenzione attraverso lo screening e proporrà ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’associazione “Oltre il Rosa la ForzaVita APS” organizza un’importante iniziativa di prevenzione contro il cancro domenica 5 marzo dalle 9.00 alle 13.00 a San Tommaso, frazione di Sant’Agata de’ Goti, presso i locali parrocchialichiesa di San Tommaso d’Aquino. Si tratta di uno degli obiettivi fondamentali che l’associazione si è prefissata: portare la prevenzione ‘itinerante’ in tante zone del Sannio e di tutta la Campania. Lo scopo principale dell’associazione e del suo presidente – il Dott. Ghassan Merkabaoui – è sensibilizzare sull’importanzadiagnosi tempestiva che, permettendo un trattamento precoce, può comportare la guarigione dalle patologie tumorali. A Sant’Agata de’ Goti l’associazione promuoverà la prevenzione attraverso loe proporrà ...

