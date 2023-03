Visita fiscale: chi la manda veramente?Incredibile (Di mercoledì 1 marzo 2023) Quando si è in malattia è lecito chiedersi a chi spetta richiedere Visita fiscale di controllo La domanda che ci si pone è se è a carico dell’Inps oppure del datore di lavoro. Quindi chi manda la Visita fiscale? in un messaggio Inps n. 3265 del 2017, l’Istituto ha recepito le novità introdotte dalla riforma Madia tra le quali spicca l’introduzione del Polo unico. Visita fiscale, chi la manda veramente. Incredibile – FormatonewsIl Polo unico è l’organo che ha competenza esclusiva a effettuare le visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori in malattia, quindi è sempre l’Inps a occuparsi delle visite fiscali. Cerchiamo di capire meglio cosa accade. Cosa accade nello specifico Anche con l’introduzione del ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 1 marzo 2023) Quando si è in malattia è lecito chiedersi a chi spetta richiederedi controllo La doche ci si pone è se è a carico dell’Inps oppure del datore di lavoro. Quindi chila? in un messaggio Inps n. 3265 del 2017, l’Istituto ha recepito le novità introdotte dalla riforma Madia tra le quali spicca l’introduzione del Polo unico., chi laveramente. Incredibile – FormatonewsIl Polo unico è l’organo che ha competenza esclusiva a effettuare le visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori in malattia, quindi è sempre l’Inps a occuparsi delle visite fiscali. Cerchiamo di capire meglio cosa accade. Cosa accade nello specifico Anche con l’introduzione del ...

