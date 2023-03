Viola Come il Mare sbarca su Netflix e scoppia la polemica: “Imbarazzante” (Di mercoledì 1 marzo 2023) scoppia la polemica social dopo l’arrivo di Viola Come il Mare su Netflix. La serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi è nota al pubblico di Canale5 che ne ha tessuto le lodi, o quasi, nei mesi scorsi ma da oggi sarà al vaglio degli abbonati della piattaforma streaming che non hanno appreso la notizia con gioia. Qualcuno ha trovato il trailer Imbarazzante, altri ancora invocano, con ironia, l’arrivo de La Dottoressa Giò, sarà davvero così che andrà a finire? Ecco il promo della serie disponibile da oggi, 1 marzo, su Netflix: La trama originale di Viola Come il Mare recita: “Francesca Chillemi è l’ex miss Italia Viola Vitale. Trasferitasi a Palermo per ritrovare il padre ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023)lasocial dopo l’arrivo diilsu. La serie tv con Can Yaman e Francesca Chillemi è nota al pubblico di Canale5 che ne ha tessuto le lodi, o quasi, nei mesi scorsi ma da oggi sarà al vaglio degli abbonati della piattaforma streaming che non hanno appreso la notizia con gioia. Qualcuno ha trovato il trailer, altri ancora invocano, con ironia, l’arrivo de La Dottoressa Giò, sarà davvero così che andrà a finire? Ecco il promo della serie disponibile da oggi, 1 marzo, su: La trama originale diilrecita: “Francesca Chillemi è l’ex miss ItaliaVitale. Trasferitasi a Palermo per ritrovare il padre ...

