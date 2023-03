Vinci Casa mercoledì 01 marzo 2023: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Vinci Casa mercoledì 01 marzo 2023. L’estrazione di oggi per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. Ecco i numeri Vinci Casa estratti oggi, mercoledì 01 marzo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 marzo 2023)01. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i01...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sorryimteetotal : @GrandeFratello TAVASSI tranquillo che non vinci puoi pure tornare a casa - PaoloIarpicia : @t_Cmdn @brusco_sandro @guscabin varie anime, ma metti i tuoi elementi nell’organizzazione e porti avanti i program… - AntoniettaPipi1 : @bagnotrash Tavassi è un viscido fa di tutto x fare sclerare la gente. Tavassiiii trnq non lo vinci sto programma R… - vinci_71 : @Roberto_Rosoni @MakeDavero @omniafluit @FrancescaChaouq ok, allora prevediamo spazi in ufficio per chi non ha a di… - giusepp02930659 : Tavassi fai Schifo sei uno uomo di merda io al posto di David ti avrei mandato al ospedale così imparavi a fare sto… -