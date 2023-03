Vinchin Backup & Recovery v7 0 | cosa c’è di nuovo?

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Andiamo a scoprire insieme, in questo articolo dedicato, le nuovissime e numerose funzionalità diLa nuova e attesissima release 7.0 diè in arrivo! Sono in arrivo numerose nuove funzionalità, tra cui ildei NAS, ildei server fisici per i server Linux e Windows, la verifica deiVMware, la protezione di MariaDB e una protezione Hyper-V più avanzata. Ecco una rapida panoramica delle nuove funzionalità della versione 7.0. Verifica delVMware È ora supportata la verifica automatica deiin un laboratorio virtuale isolato per gli utenti VMware. Gli amministratori VMware possono ...