Vincenzo Donnamaria si espone su Edoardo e Antonella e scoppia la polemica: "Tentativo di distruzione mediatica" (Di mercoledì 1 marzo 2023) Quella di lunedì non è stata una puntata semplice per Edoardo Donnamaria. Il GF ha fatto un collage con le immagini di alcune tenerezze sospette tra il volto di Forum e Nicole Murgia. Questo ha mandato su tutte le furie Antonella Fiordelisi, che ha deciso di chiudere la sua relazione. Da casa è intervenuto il padre di Edoardo, Vincenzo Donnamaria, che su Twitter ha scritto: "Vediamo se posso fare l'autore anche io. Scommetto che faranno rimanere tra gli ultimi tre a rischio Antonella Edoardo e Murgia. Oggi mi è presa così. Save Soldier Edo. Non so perché mi viene da citare Robecchi. Come definirebbe Carlo Monterossi questa produzione? A proposito, scontati. Le seconda e lui quarto portati tra gli ultimi tre. Che avevo detto ? Se fai scoprire ...

