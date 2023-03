Vigilanza privata | mille addetti bergamaschi da 7 anni in attesa di rinnovo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Bergamo. Oltre settedisfiancante e ancora nessunin vista: sono circai lavoratori della, della sorveglianza non armata e dei servizi fiduciari in provincia di Bergamo – 100mila in tutta Italia – indi chiudere le trattative per il loro Contratto nazionale. In Lombardia è in corso uno stato di agitazione del comparto, che ha previsto per questo mese di febbraio, dunque fino a oggi, il blocco del lavoro supplementare e straordinario, strumento a cui le aziende del settore ricorrono in maniera massiccia. Lo stato di agitazione rimarrà, comunque, aperto, con ulteriori iniziative da programmare. Da fine dicembre, anche in altre regioni, si sono tenute diverse proteste organizzate a livello territoriale, tra presidi alle ...