Video l’Eredità 1 marzo 2023: Cristina di Martignacco (Di mercoledì 1 marzo 2023) l’Eredità di mercoledì 1 marzo 2023. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Cristina di Martignacco (Udine). Cristina lavora all’Università. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 23.750 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!). ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 1 marzo 2023)di mercoledì 1. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, èdi(Udine).lavora all’Università. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 23.750 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!). ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... altrogiornorai1 : L’Eredità compie 5000 puntate, @insinnaflavio: “Non voglio onori e titoli né diventar signore ma di questo esimio p… - congiargiu : RT @Cd615cgMorpheus: La consapevolezza di vivere in un mondo cinico e crudele è una eredità che non possiamo permetterci di tramandare alle… - cuorivuoti : Io e mio fratello guardiamo quasi tutte le sere l’eredità e litighiamo per chi indovina. Stasera lui è uscito e io… - TizianoGarofal1 : RT @altrogiornorai1: L’Eredità compie 5000 puntate, @insinnaflavio: “Non voglio onori e titoli né diventar signore ma di questo esimio pubb… - OrianaVilla9 : RT @altrogiornorai1: L’Eredità compie 5000 puntate, @insinnaflavio: “Non voglio onori e titoli né diventar signore ma di questo esimio pubb… -

Allarme dal mondo della cultura, a Roma pochi spazi per la ricerca artistica ... installative e di video arte prodotto dall'Azienda Speciale ... L'ingiustificata interruzione del progetto sulle arti performative ... Dove finisce l'eredità di questo percorso In questa preoccupante ... Roma: musei civici e siti archeologici, ingresso gratuito domenica 5 marzo ...e dei Fasti antichi di Palazzo dei Conservatori con L'eredità di ... mentre, per la sezione Portfolio fino al 12 marzo è esposta l'... in forma di diario, costruito attraverso le foto e il video di Liana ... Domenica 5 marzo 2023 Musei civici e siti archeologici, ingresso gratuito ...e dei Fasti antichi di Palazzo dei Conservatori con L'eredità di ... mentre, per la sezione PORTFOLIO fino al 12 marzo è esposta l'... in forma di diario, costruito attraverso le foto e il video di ... ... installative e diarte prodotto dall'Azienda Speciale ...'ingiustificata interruzione del progetto sulle arti performative ... Dove finiscedi questo percorso In questa preoccupante ......e dei Fasti antichi di Palazzo dei Conservatori condi ... mentre, per la sezione Portfolio fino al 12 marzo è esposta'... in forma di diario, costruito attraverso le foto e ildi Liana ......e dei Fasti antichi di Palazzo dei Conservatori condi ... mentre, per la sezione PORTFOLIO fino al 12 marzo è esposta'... in forma di diario, costruito attraverso le foto e ildi ... Maurizio Costanzo, l'eredità tra ville e diritti d'autore: a quanto ammonta il patrimonio e a chi andrà leggo.it