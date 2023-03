VIDEO – Inzaghi richiede prestazioni convincenti. Squadra al lavoro in vista del Lecce | TG Inter-News 1 marzo 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è sulla situazione di Dimarco, Skriniar e Correa mentre la Squadra lavora in vista del Lecce. Spazio anche alle parole di Antonello all’ECA e alla nuova partnership con Recrowd TG IN NERAZZURRO ? Prosegue la preparazione in vista della gara contro il Lecce in programma domenica alle ore 18. Squadra al lavoro agli ordini di Simone Inzaghi, mentre restano da valutare le condizioni di Federico Dimarco, Milan Skriniar e Joaquin Correa. Nel mentre spazio alle parole di Alessandro Antonello all’ECA ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sulla situazione di Dimarco, Skriniar e Correa mentre lalavora indel. Spazio anche alle parole di Antonello all’ECA e alla nuova partnership con Recrowd TG IN NERAZZURRO ? Prosegue la preparazione indella gara contro ilin programma domenica alle ore 18.alagli ordini di Simone, mentre restano da valutare le condizioni di Federico Dimarco, Milan Skriniar e Joaquin Correa. Nel mentre spazio alle parole di Alessandro Antonello all’ECA ...

