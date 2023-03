Victoria Cabello torna in tv: in arrivo un nuovo programma a maggio su TV8 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo la vittoria a Pechino Express, la conduttrice più effervescente della televisione si prepara a tornare con un programma tutto nuovo e un compagno di viaggio d'eccezione Leggi su vanityfair (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo la vittoria a Pechino Express, la conduttrice più effervescente della televisione si prepara are con untuttoe un compagno di viaggio d'eccezione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : Victoria Cabello torna in tv, da maggio in prime time su TV8 con un format di cui è anche co-autrice. In coppia con… - Dorian221190 : RT @darkap89: Victoria Cabello torna in prima serata, con un programma tutto suo, su TV8. Andrà in onda a maggio, prodotto da Banijay, e la… - Stefania_P_ : RT @darkap89: Victoria Cabello torna in prima serata, con un programma tutto suo, su TV8. Andrà in onda a maggio, prodotto da Banijay, e la… - just_ebe : RT @darkap89: Victoria Cabello torna in prima serata, con un programma tutto suo, su TV8. Andrà in onda a maggio, prodotto da Banijay, e la… - ItsmeGioia : RT @fraversion: Victoria Cabello torna in tv, da maggio in prime time su TV8 con un format di cui è anche co-autrice. In coppia con Paride… -